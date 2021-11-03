​​​​​​​Після втручання поліції ситуація з погрозами "стабілізувалася".

Авторам коміксів DC про бісексуального Супермена погрожують розправою.

Про це пише TMZ.

За даними джерел видання, кілька загонів поліції відправили днями патрулювати помешкання авторів листопадового випуску про "Супермена" через зафіксовані факти погроз з боку окремих прихильників героя коміксів.

Розлючені фанати "штурмують" студії компанії, щоби висловити своє невдоволення нещодавно оголошеною сексуальною орієнтацією Супермена.

Через що компанія попросила копів ввести тимчасові патрулі за адресами проживання співробітників та самої студії.

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Що передувало

Автори супергеройських коміксів від DC вирішили піти на нестандартний хід і зробили "камін-аут" новому Супермену, розкривши його нестандартну сексуальну орієнтацію.

У п'ятому випуску серії "Син Кал-Ела", який вийде 9 листопада, син Кларка Кента Джон не просто стане бісексуалом, але і закрутить роман зі своїм приятелем-репортером Джеєм Накамурою. Таким чином він повторить долю свого батька, який одружився з журналісткою Лоїс Лейн.

Джон Кент був Супербоєм до липневого випуску, коли його батько відійшов від справ, а він зайняв його "посаду" Супермена.

Інклюзивність в коміксах DC торкнулася не тільки Супермена, але і напарника Бетмена - нового Робіна, який в серпневому випуску "Бетмен: Міські легенди" теж "розкрився" як представник ЛГБТ.

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Автор: Віолетта Орлова