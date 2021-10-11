У листопадовому випуску коміксів на сина Кларка Кента чекає роман з приятелем-репортером.

Автори супергеройських коміксів від DC вирішили піти на нестандартний хід і зробили "камін-аут" новому Супермену, розкривши його нестандартну сексуальну орієнтацію.

Про це автор Том Тейлор заявив в інтерв'ю The New York Times.

У п'ятому випуску серії "Син Кал-Ела", який вийде 9 листопада, син Кларка Кента Джон не просто стане бісексуалом, але і закрутить роман зі своїм приятелем-репортером Джеєм Накамурою. Таким чином він повторить долю свого батька, який одружився з журналісткою Лоїс Лейн.

"Супермен - це символ, який уособлює надію, істину і справедливість. Сьогодні він уособлює дещо більше. Сьогодні все більше людей можуть побачити себе в наймогутнішому супергерої з коміксів", - говорить Тейлор.

Читайте такожКритики визначили найгіршу супергеройську франшизу всіх часівДжон Кент був Супербоєм до липневого випуску, коли його батько відійшов від справ, а він зайняв його "посаду" Супермена.

Варто зазначити, що інклюзивність в коміксах DC торкнулася не тільки Супермена, але і напарника Бетмена - нового Робіна, який в серпневому випуску "Бетмен: Міські легенди" теж "розкрився" як представник ЛГБТ.

Раніше УНІАН повідомляв, що роль нового Супермена може виконати темношкірий актор. Відповідну можливість вивчають у студії Warner Bros.

Автор: Станіслав Кожемякін