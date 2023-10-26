Новообраний прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Києву ліпше десятиліття вести переговори, ніж мати зброю заради "вбивств" без результату.

Новообраний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україна може десятиліттями не отримати військової допомоги від держави.

За його словами, для Києва продуктивніше розмовляти "про мир" ще 10 років, ніж використовувати зброю, щоб безрезультативно "вбивати одне одного". Про це чиновник заявив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ, пише Aktuality.

Відповідну заяву на користь того, що його уряд не буде підтримувати надання військової допомоги Україні, Фіцо зробив перед самітом у Брюсселі.

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"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату", – сказав він.

Прем'єр-міністр Словаччини висловився, що Росія у війні з Україною має "більші територіальні здобутки" на цьому етапі бойових дій.

Фіцо не бачить "військового рішення" для завершення війни в Україні. У своєму виступі перед депутатами він вкотре назвав бойові дії в Україні "конфліктом" і наголосив: "Він ("конфлікт" - УНІАН) викликаний нападами українських фашистів на громадянське населення російської національності".

Також Фіцо назвав "мирний план" лідера України Володимира Зеленського щодо завершення війни "нереалістичним". За словами чиновника, його уряд не збирається підтримувати санкції Євросоюзу проти Росії, поки не проаналізує їхній вплив на Словаччину.

"Якщо санкції будуть такими, що завдадуть нам шкоди, то я не бачу причин навіть підтримувати їх запровадження", - цитує Pravda.sk.

Фіцо заявив, що буде підтримувати "нульову військову допомогу Україні" як прем'єр-міністр Словаччини.

Словаччина вчетверте обрала главою уряду Роберта Фіцо

25 жовтня 2023 року стало відомо про перемогу на парламентських виборах Словаччини партії Smer-SD, яку очолював колишній прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо. В той же день президент Словаччини Зузана Чапутова затвердила новий уряд країни, який знову доручили очолювати Фіцо. Це вже вчетверте, коли чиновника, який відомий низкою заяв, зроблених "проти України", призначили у Словаччині прем'єр-міністром.

В одному зі своїх коментарів ЗМІ Фіцо казав, що не збирається допомагати зброєю Україні. Також він називав санкції, прийняті світом проти режиму російського лідера Володимира Путіна, "марними".

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