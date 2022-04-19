Байден, незважаючи на його нестійкий рейтинг схвалення, залишається найвірогіднішим кандидатом від Демократичної партії.

Президент США Джо Байден повідомив колишньому главі держави Бараку Обамі про те, що планує балотуватися на другий термін в 2024 році.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на два джерела.

"(Байден – ред.) хоче балотуватися, і він явно дає всім знати", — сказало одне із двох джерел, знайоме із розмовами між Обамою та Байденом.

Джерело також повідомило, що Байден, незважаючи на його нестійкий рейтинг схвалення, залишається найвірогіднішим кандидатом від Демократичної партії.

"Я вважаю, що він думає, що він єдиний, хто може перемогти Трампа", – сказало друге джерело.

Видання зазначає, що Білий дім не став коментувати розмов Байдена та Обами.

Зазначимо, що 79-річний Байден був найстарішим президентом, який обійняв посаду у віці 78 років, і на початку свого другого терміну йому виповниться 82 роки.

Згідно з опитуванням CNBC, лише 38% американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента, 53% не схвалюють. Низькі оцінки Байден отримав за свою роботу в галузі економіки.

Згідно FiveThirtyEight, середній рейтинг схвалення Байдена становить трохи менше 42%.

Нагадаємо, станом на кінець березня, якщо вірити результатам опитування Pew Research Center, рівень довіри американців до президента України Володимира Зеленського значно перевищував рівень довіри до Байдена.

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