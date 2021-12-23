За словами Джо Байдена, він готовий до того, що його суперником стане Дональд Трамп.

Президент США Джо Байден заявив, що знову балотуватиметься у 2024 році, якщо буде "у доброму здоров'ї", додавши, що він прагне, щоб його конкурентом став Дональд Трамп.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ведучому програми новин на каналі АВС Девіду Мьюїру, повідомляє Голос Америки.

Президент сказав, що він знову виставить свою кандидатуру, якщо стан його здоров'я не погіршиться.

Читайте такожБайден обговорив з новим канцлером Німеччини ризики вторгнення РФ в УкраїнуВідповідаючи на запитання, чи він готовий конкурувати з Трампом, якщо екс-президент стане кандидатом від Республіканської партії, Байден зазначив: "Чому б мені не виставити кандидатуру проти Дональда Трампа? Це збільшить шанси на участь у виборах".

Водночас 79-річний Байден допустив певну невизначеність у своїй відповіді на запитання про можливу участь у виборах.

"Я дуже поважаю долю. Вона втручалася в моє життя багато разів. Якщо я буду здоровий, як зараз, я знову балотуватимуся", - сказав він в інтерв'ю журналісту телеканалу ABC News.

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня 2021 року, ставши у свої 78 років найстарішим за віком президентом країни за всю історію.

За перші два дні на посаді президента Байден підписав 17 указів - більше ніж більшість останніх президентів за перші 100 днів. До третього дня свого президентства Джо Байден скасував низку указів Дональда Трампа: зупинив вихід із ВООЗ та Паризької угоди по клімату, будівництво стіни на кордоні з Мексикою, дозволив громадянам з низки мусульманських та африканських країн в'їзд до США та скасував будівництво нафтопроводу Keystone XL на прохання екологів. 31 серпня 2021 вивів американські війська з Афганістану.