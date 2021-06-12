Цією "жорсткою" розмовою Байден спробує послабити напругу між сторонами.

Президент США Джо Байден готується до «жорстких» перемовин з російським главою Володимиром Путіним у Женеві, 16 червня.

Про це повідомляє TIME.

Вашингтон підготував кілька варіантів того, як нагадати Путіну про переваги США у справі про кібератаки – що Сполучені Штати у відповідь можуть «вдарити» по іноземних об’єктах нерухомості російського президента.

Також Байден у розмові з Путіним виступить на боці союзників США.

Читайте такожНа саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападівМісія Байдена у Женеві – це не його особисте випробування волі. За словами представників Адміністрації, мова про припинення ризикованої ескалації у відносинах і їхня стабілізація. При цьому цією «жорсткою» розмовою Байден спробує послабити напругу між сторонами, приборкавши авантюризм Путіна.

За словами трьох високопосадовців Білого дому, більша частина підготовки Байдена відбувалася під час щоденних брифінгів розвідки. Провідною фігурою тоді був директор ЦРУ Вільям Бернз, який виступає за повернення до стримувальних дій Москви.

Американський глава зустрінеться з Путіним у Женеві, 16 червня, у рамках першої закордонної поїздки Байдена у статусі президента. Очікується, що з-поміж всього президент США порушить питання нещодавніх кібератак, у яких підозрюють російські спецслужби, а також питання безпеки Європи (у цьому контексті й війну в Україні).

Відомо, що супроводжуватиме Байдена державний секретар США Ентоні Блінкен. Напередодні вильоту американського глави до Британії у Держдепі заявили, що скасовують рішення про запровадження санкцій проти оператора будівництва «Північного потоку-2», втім, вже невдовзі Блінкен зауважив, що рішення можуть переглянути.

Байден почав закордонне турне з приїзду до Великої Британії, де він виступив перед військовими, лишивши Путіну послання. 7 червня Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив про тверду позицію щодо підтримки суверенітету України.

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Автор: Яна Ставська