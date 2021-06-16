Путін подарував Байдену письмовий набір хохломи "Москва".

Президент США Джо Байден подарував президенту РФ Володимиру Путіну на саміті в Женеві кришталеву статуетку бізона і окуляри-авіатори.

Про це повідомляє ТАСС.

Статуетка встановлена на постаменті з вишневого дерева: це має нагадувати про першого президента США Джорджа Вашингтона. На постаменті викарбувано напис на честь зустрічі президента Байдена і президента Путіна. Повідомляється, що бізон є "однією з найбільш величних тварин" США і символізує "силу, єдність і стійкість".

У свою чергу Володимир Путін подарував американському колезі Джо Байдену письмовий набір "Москва" з хохломським розписом.

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У Женеві пройшла зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним.

Переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву. Зустріч двох лідерів відбулася на Женевській віллі "Ла Гранж".

За підсумками зустрічі першим прес-конференцію дав Путін. Зокрема, він говорив про вступ України в НАТО, Донбас і Мінські угоди.

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Автор: Олег Давигора