Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що його програмна політика не спрямована проти Росії чи будь-якої іншої країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на прес-конференції після зустрічі з Путіним у Женеві.
"Там, де у нас є розбіжності, я хочу, аби президент Путін зрозумів, чому я кажу те, що кажу, і чому я роблю те, що роблю, і як ми відреагуємо на різні дії, які шкодять інтересам Америки. Я сказав Путіну, що мій порядок денний (програма) не спрямована проти Росії або будь-кого іншого", - наголосив Байден.
Президент США додав, що мета його політики - це відстоювання інтересів народу США.
Переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву. Зустріч двох лідерів відбулася на женевській віллі “Ла Гранж”.
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