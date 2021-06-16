Водночас Джо Байден натякнув, що США відреагують, якщо певні дії інших країн будуть шкодити американським інтересам.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що його програмна політика не спрямована проти Росії чи будь-якої іншої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на прес-конференції після зустрічі з Путіним у Женеві.

"Там, де у нас є розбіжності, я хочу, аби президент Путін зрозумів, чому я кажу те, що кажу, і чому я роблю те, що роблю, і як ми відреагуємо на різні дії, які шкодять інтересам Америки. Я сказав Путіну, що мій порядок денний (програма) не спрямована проти Росії або будь-кого іншого", - наголосив Байден.

Президент США додав, що мета його політики - це відстоювання інтересів народу США.

Переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву. Зустріч двох лідерів відбулася на женевській віллі “Ла Гранж”.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко