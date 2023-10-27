Удари нанесені у відповідь на триваючі атаки на американські військові бази.

Збройні сили США завдали ударів в цілях самооборони по двох об'єктах Ірану на сході Сирії, у відповідь на триваючі атаки на американські військові бази.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони США, два винищувачі F-16 завдали ударів вранці в п'ятницю недалеко від Абу-Камаля, сирійського міста на кордоні з Іраком по об'єктах з виробництва зброї і боєприпасів в Сирії.

"За вказівкою президента Байдена збройні сили США завдали ударів з метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, використовуваних іранським Корпусом Вартових Ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з ним угрупованнями. Ці високоточні удари в цілях самооборони є відповіддю на серію триваючих нападів на американський персонал в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном угруповань ополченців", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Як наголошується в заяві, Сполучені Штати "не прагнуть до конфлікту і не мають ні наміру, ні бажання брати участь у подальших бойових діях". У той же час, якщо напади на сили США продовжаться, будуть без коливань прийняті подальші необхідні заходи для захисту.

"Ці вузькоспеціалізовані удари в цілях самооборони були призначені виключно для захисту американського персоналу в Іраку і Сирії. Вони відокремлені і відрізняються від триваючого конфлікту між Ізраїлем і Хамасом і не являють собою зміни в нашому підході до конфлікту між Ізраїлем і Хамасом", - йдеться в заяві.

Іран атакує бази США в Сирії

У США заявили, що Іран активно сприяє атакам груп бойовиків на військові бази Сполучених Штатів на Близькому Сході, і США стурбовані можливістю більш широкого конфлікту в регіоні.

Раньше рух"Ісламський опір" взяло на себе відповідальність за напад на американські бази в Ат-Танф, Аль-Малікії і в районі табору Аль-Рукбан в Сирії.

Також 23 жовтня повідомлялося про атаку дронами-камікадзе по американській базі в районі Аш-Шададі на сході Сирії.

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