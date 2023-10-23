Головний сенатор-республіканець вважає, що "якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО".

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Китай, РФ та Іран новою "віссю зла", з якою Штати повинні впоратися.

Як пише Fox News, 81-річний американський сенатор вважає, що світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя.

"Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла - Китаєм, Росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів", - наголосив лідер республіканців у Сенаті.

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Сенатор також назвав Іран головним спонсором тероризму, оскільки той постачає БПЛА Росії. Китай політик звинуватив у підтримці агресорів та нагадав, що президент КНР Сі Цзіньпін заявив про "нескінченну дружбу з росіянами".

Азійськими союзниками США, на думку Макконнелла, є Японія, Південна Корея та Тайвань. Усі вони зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, оскільки знають, що лідер КНР спостерігає за цим. Він наголосив, що "якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО".

Макконнелл додав, що надання військової допомоги українцям допомагає Вашингтону відновлювати промислову базу, адже завдяки цьому, створюються робочі місця у 38 штатах.

"Тому думка про те, що наша допомога Україні не є корисною для нас, не відповідає дійсності", - підсумував сенатор.

Допомога Україні від США

Наразі загальний обсяг допомоги Україні від США станом на серпень досяг позначки у $66,2 млрд. З них $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.

Нещодавно Штати оголосили про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть ракети ППО AIM-9M, боєприпаси для HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси тощо.

Вашингтон також таємно передав Україні ракети ATACMS, які ЗС вже використали для ударів по аеродромах на окупованій території. Відео пусків показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що попросить у Конгресу додаткові $60 мільярдів для допомоги Україні.

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