Байден провів розмову із Зеленським напередодні Дня Незалежності, у якій висловив свою "непохитну підтримку".

Президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні нового пакета американської військової допомоги.

Повідомляється на сайті Білого дому, що в процесі розмови напередодні Дня Незалежності України Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги, який містить у собі:

ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з БПЛА;

протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні системи, які їх захищають.

Також Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні Дня Незалежності, в якій висловив свою "непохитну підтримку".

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Військова допомога для України - деталі

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 125 мільйонів доларів. Про це писало видання Associated Press.

Повідомлялося, що цей пакет допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin і низку інших протитанкових ракет. Також до нього увійдуть системи та обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

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