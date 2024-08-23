Загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україні відправлять найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників.

Як він зазначив у соцмережі X (Twitter), йдеться про рекордну партію з 1300 безпілотників.

"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – написав міністр.

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За словами голови Міноборони, загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Коаліції дронів.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", – наголосив Спрудс.

Війна в Україні - роль БПЛА

Голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010), генерал армії України Микола Маломуж розповів, скільки дронів треба для ефективної війни з РФ.

"Вона повинна готуватися нашими виробництвами - а їх зараз понад 600, закордонними - їх десятки. Це дрони високоточного рівня, дрони балістичного типу, які несуть заряди до пів тонни. Які можуть знищити будь-які пускові установки, боєприпаси будь-якого типу захищеності, аеродроми з літаками. Це вже буде нова війна. Генеруючи всі сили та засоби, за пів року ми повинні мати ці мільйони дронів, які будуть вироблені нами, поставлені американцями, британцями європейцями", - зазначив він.

Віднедавна українські дрони стали загрозою для російських вертольотів. На рахунку наших операторів БПЛА вже дві збиті цілі.

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