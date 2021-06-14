За його словами, відносини між США і РФ знаходяться на найнижчому рівні.

Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним погодився з його словами про найнижчий рівень відносин між двома країнами.

Про це він заявив напередодні в ході саміту G7, пише Reuters.

Відповідаючи на питання, чому Путін залишається при владі відтоді, як у відставку пішов Борис Єльцин (1999 рік), Байден віджартувався: "Він - Володимир Путін". Він також назвав Путіна автократом і зазначив, що "вони володіють величезною владою і їм не потрібно відповідати перед публікою".

Він зазначив, що економіка Росії в 13 разів слабша за американську і "слабша, ніж це може здатися".

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"У Росії є свої власні дилеми, пов'язані зі своєю економікою, з COVID і не тільки з США і Європою в цілому, але і з Близьким Сходом", - підкреслив американський президент.

Діяльність РФ, заявив він, суперечить міжнародним нормам. Як приклад він навів ситуацію з Сирією.

Байден також сказав, що Путін має рацію в тому, що відносини РФ і США знаходяться на низькому рівні. "Він правий, це низька точка", - президент США.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня в Женеві.

6 червня Байден розповів про свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним. Байден зазначив, що друзі, партнери і союзники США дивляться на світ під тим же кутом зору, що і Сполучені Штати. "Ми єдині в реагуванні на виклики Росії в питаннях європейської безпеки, починаючи від її агресії в Україні", - сказав Байден. Він запевнив, що США будуть рішуче захищати демократичні цінності та власні національні інтереси.

Байден також підкреслив, що США не хочуть конфлікту з РФ, а хочуть стабільних і передбачуваних відносин, хочуть працювати з Росією в питаннях стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

9 червня стало відомо, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття.

Джо Байден почав свою першу закордонну поїздку в статусі президента США, звернувшись до росіян, що ті зіткнуться з "серйозними і значними" наслідками, якщо будуть займатися шкідливою діяльністю.

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Автор: Юрій Годован