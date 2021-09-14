Після поразки Трамп пообіцяв боротися за крісло президента США у 2024 році.

Президент США Джо Байден схрестив руки на грудях, коли говорив про свого попередника Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

Дивний жест Байден зробив, коли згадував про кандидата у губернатори Каліфорнії від республіканців Ларрі Елдера, заявивши, що той – "клон Трампа", якого не можна допускати до влади.

"Як ви знаєте, торік я боровся на виборах проти справжнього Дональда Трампа", – сказав Байден і перехрестився. Прихильники відповіли на такий жест улюлюканням і сміхом.

Байден у рамках візиту в американський штат виступає на боці чинного глави Каліфорнії (демократа) Гевіна Ньюсона.

"Він – клон Трампа. Чи можете ви уявити його губернатором цього штату? Не можна допустити, щоби це сталося", – зауважив Байден, говорячи про республіканця Елдера.

На президентських виборах у 2020 році Джо Байден зійшовся у "двобої" з Дональдом Трампом.

Протягом передвиборчої кампанії Трамп робив неодноразові спроби усунути Байдена від перегонів.

Байден здобув перемогу на виборах, ставши першим за майже 30 років кандидатом, який переміг на виборах чинного президента. Він також став найстарішим президентом в історії США.

Після поразки Трамп пообіцяв боротися за крісло президента США у 2024 році.

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Автор: Яна Ставська