За даними ЗМІ, у Трампа зміцнився інтерес до виборів після зниження рейтингів Байдена на тлі виведення американських військ з Афганістану і погіршення ситуації з пандемією.

Колишній лідер США Дональд Трамп збирається взяти участь у виборах президента, які відбудуться у 2024 році.

Про це повідомляє Politico

За їхніми спостереженнями, Трамп останнім часом посилив свою присутність в медіа, а його штаб активізував збір коштів і почав розміщувати все більше політичної реклами проти Джо Байдена.

У екс-президента зміцнився інтерес до виборів після зниження рейтингів Байдена на тлі виведення американських військ з Афганістану і погіршення ситуації з пандемією. Тому Трамп чекає зручного моменту, щоб оголосити про готовність знову балотуватися в президенти, впевнені в його оточенні.

Також цю інформацію підтверджує конгресмен-республіканець Джим Джордан, який вважається одним з найбільш активних прихильників Трампа.

"Я знаю про це. Я говорив з ним вчора. Він майже готовий оголосити про це після всього цього божевілля в Афганістані", - наводить його слова Politico.

Читайте такожРейтинг підтримки Байдена у США – найнижчий за весь час його президентства

Тим часом колишній радник і прес-секретар Трампа Джейсон Міллер впевнений, що екс-президент буде знову брати участь у виборах на 99% - 100%.

"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він, також підкресливши при цьому, що Трамп поки не прийняв остаточного рішення.

Захоплення Кабула талібами і реакція республіканців

Після серії вибухів у Кабулі в Республіканській партії США закликали американського президента Джо Байдена піти у відставку.

Трамп також закликав Байдена піти у відставку, назвавши ситуацію в Афганістані "ганьбою".

У відповідь у Білому домі заявили, що не час для політиканства.

Реакція США на ситуацію в Афганістані

Як повідомляє агентство Associated Press, адміністрація Байдена не очікувала, що Талібан так швидко зуміє встановити контроль практично всією над територією країни.

В інтерв'ю каналу CNN держсекретар США Ентоні Блінкен так прокоментував дії афганських військових: "Ми бачимо, що військові не змогли захистити країну, і це (захоплення країни талібами - ред.) відбулося швидше, ніж ми очікували".

Автор: Денис Прядко