Наші захисники отримають додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні. Наші захисники отримають додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

Про це Байден написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні США продовжують нашу потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання", - повідомив президент США.

На сайті Білого дому також підкреслюється, що підтримка США разом із внеском союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкоджати військовим цілям Путіна в Україні. Минулий пакет допомоги майже вичерпав своє фінансування, тому Байден підписав новий.

"Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійне надходження зброї та боєприпасів в Україну. Конгрес має швидко надати запитане фінансування для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Новий пакет військової допомоги від США Україні: що відомо

6 травня ЗМІ повідомили, що Байден вже скоро підпише пакет військової допомоги Україні на $100 мільйонів. Очікувалося, що президент США де зробить найближчими днями

Американські посадовці, на правах анонімності, сказали, що пакет імовірно включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

Окрім цього, учора також стало відомо, що 9 травня Байден підпише ленд-ліз для України. У цей день президент США візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв'язку приєднається Зеленський.

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