Американський президент пояснив, що просто відповів на поставлене запитання.

Президент США Джозеф Байден розповів, чому раніше назвав свого російського колегу Володимира Путіна вбивцею.

Про це повідомляється в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда й Роберта Кости, пише ABC News. У ній також йдеться про те, як відреагував Путін на слова Байдена.

Зокрема, під час телефонної розмови 13 квітня Путін зізнався Байдену, що слова про вбивцю засмутили його. Говорячи про свою характеристику Путіна, Байден зазначив, що його коментар "не був чимось навмисним", повідомляється в книзі.

"Мені поставили запитання. Я відповів. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему " - пояснив американський президент.

Байден назвав Путіна вбивцею - деталі

Раніше у великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Пізніше Путін заявив, що американський лідер дзвонив йому після того, як назвав вбивцею. "Він пояснив, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, це ж його ініціатива. Ми зустрілися... він людина дуже досвідчена. Ми з ним віч-на-віч говорили дві години, не з усіма лідерами так я говорив", - сказав президент РФ.

Автор: Юрій Годован