Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росії загрожують "руйнівні наслідки", якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре в колонії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві, відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Навальний помре.
“Я дав йому зрозуміти, що наслідки матимуть руйнівний характер для Росії…”, - зазначив він.
Байден також заявив, що повідомив Путіна про те, що США продовжать порушувати питання про дотримання прав людини.
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Ув’язнення Олексія Навального
Навальний відбуває покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області РФ у справі "Ів Роше".
Опозиціонера затримали і заарештували 17 січня відразу після повернення до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.
2 лютого суд у Москві замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму нібито за порушення умов випробувального терміну. З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальний має перебувати в колонії більш як 2 роки.
2 березня США запровадили санкції проти 8 посадовців і трьох російських установ у зв’язку з отруєнням і ув’язненням Навального. Також з цієї причини подібні санкції ввели Канада та ЄС.
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