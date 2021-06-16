Джо Байден також повідомив Володимира Путіна, що США продовжать порушувати питання про дотримання прав людини.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росії загрожують "руйнівні наслідки", якщо російський опозиціонер Олексій Навальний помре в колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві, відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Навальний помре.

“Я дав йому зрозуміти, що наслідки матимуть руйнівний характер для Росії…”, - зазначив він.

Байден також заявив, що повідомив Путіна про те, що США продовжать порушувати питання про дотримання прав людини.

Ув’язнення Олексія Навального

Навальний відбуває покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області РФ у справі "Ів Роше".

Опозиціонера затримали і заарештували 17 січня відразу після повернення до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд у Москві замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму нібито за порушення умов випробувального терміну. З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальний має перебувати в колонії більш як 2 роки.

2 березня США запровадили санкції проти 8 посадовців і трьох російських установ у зв’язку з отруєнням і ув’язненням Навального. Також з цієї причини подібні санкції ввели Канада та ЄС.

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Автор: Антоніна Доломанжи