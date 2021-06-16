За словами президента РФ, Фонд боротьби з корупцією публічно закликав до "вуличних заворушень".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний в РФ іноагентом та екстремістською організацією, отримав цей статус через те, що його представники давали інструкції з виготовлення "коктейлів Молотова".

"Та організація, про яку ви сказали, публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала до вуличних заходів неповнолітніх, це заборонено російським законом, і публічно давала інструкції про те, як готувати, наприклад, "коктейлі Молотова" для того, щоб використовувати їх проти правоохоронних органів, виставляючи при цьому напоказ установчі дані поліцейських", - заявив Путін на прес-конференція у Женеві після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Російський президент також згадав події протестів руху Black Lives Matter у США.

"Я зараз не буду це коментувати, просто хочу сказати, що ось те, що ми бачили погроми, те, що ми бачили порушення закону, і так далі, і так далі - ми співчуваємо американцям і американському народу, але не хочемо, щоб це відбувалося на нашій території. І зробимо все для того, щоб цього не допустити. І якась боязнь тут абсолютно ні до чого", - заявив Путін.

У відповідь один зі співробітників ФБК Георгій Албуров на своїй сторінці у Twitter зазначив, що єдині "коктейлі Молотова", з якими стикалися штаби Навального, це ті, що "робила сама влада, щоб закинути" у приміщення організації.

ДО РЕЧІ, єдині "коктейлі Молотова", з якими стикалися штаби Навального — це ті, які робила сама влада, щоб закинути в наші приміщення. Але екстремісти все одно ми pic.twitter.com/YD7Nw7qDLE - Георгій Албуров (@alburov) June 16, 2021

Колишній керівник мережі штабів Навального Леонід Волков також прокоментував слова Путіна.

Дід, таблетки випий і не ганьба, а. Ну це ж гірше, ніж набухатися і оркестром диригувати. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 16, 2021

Ліквідація Фонду боротьби з корупцією

Фонд боротьби з корупцією - це некомерційний фонд, створений Олексієм Навальним у 2011 році. Фонд позиціонувався як такий, що займається розслідуваннями, розкриттям корупційних схем і припиненням корупції в органах російської влади.

Читайте такожУ Росії офіційно розпустили мережу штабів опозиціонера НавальногоЗокрема, фонд випустив такі відомі документальні фільми-розслідування, як "Він вам не Дімон" про можливе майно на той момент чинного голови уряду Дмитра Медведєва і "Палац для Путіна" про корупційну схему, яка, за твердженням авторів розслідування, очолюється президентом Росії.

У жовтні 2019 року російський Мін'юст оголосив ФБК "іноземним агентом", а у 2021-му московська прокуратура зажадала визнати Фонд боротьби з корупцією і Фонд захисту прав громадян екстремістськими організаціями.

У квітні суд обмежив роботу фондів, а у червні ФБК був визнаний екстремістською організацією і заборонений.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова