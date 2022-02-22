Путін, за словами президента США, озвучує викривлене розуміння історії і прямо атакує право України на існування.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін озвучує викривлене розуміння історії і прямо атакує право України на існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав у зверненні стосовно ситуації на кордонах Росії та України.

"Учора світ чітко почув повний об'єм викривленого переписування історії", - заявив Байден і відзначив, що твердження Путіна стосувалися подій столітньої давнини.

"Я не збираюся вдаватися у подробиці, ніщо в довготривалих зауваженнях Путіна не вказує на інтерес слідувати шляхом реального діалогу щодо європейської безпеки у 2022 році. Він прямо напав на право України на існування. Він непрямо погрожує території, раніше утримуваної Росією, в тому числі державам, які сьогодні є процвітаючими демократіями і членами НАТО", - наголосив Байден.

Як сказав президент США, Путін "відкрито погрожує війною, якщо його крайні вимоги не будуть виконані".

"Немає жодних сумніві, що Росія є агресором", - сказав Байден і додав, що США мають чітке бачення щодо викликів, з якими доводиться стикатися.

"Тим не менше, досі є шанс запобігти найгіршому сценарію, що принесе невимовні страждання мільйонам людей", - сказав президент США і зазначив, що це може статися вразі глибшого вторгення РФ в Україну.

За його словами, США разом з союзниками і партнерами відкриті до дипломатії.

Байден запевнив, що судитимуть Росії за діями, а не словами.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Путін заявив, що "сучасна Україна цілком і повністю була створена комуністичною Росією". Він також озвучив низку брехливих заяв і фейків про Україну, після чого заявив про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".