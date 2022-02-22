З території Білорусі Росія може застосувати військову авіацію і наступальні ракетні системи, а з регіону Чорного моря - десантні кораблі, ракетні крейсери і підводні човни.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зазначає, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав у зверненні щодо ситуації на кордонах Росії та України.

"Ми досі віримо, що Росія готується піти набагато глибше у започаткуванні величезної воєнної атаки проти України. Сподіваюсь, що я помиляюсь щодо цього. Сподіваюсь, ми помиляємося щодо цього, але Росія вже посилила цю загрозу проти решти української території, в тому числі проти головних міст і столиці міста Києва", - наголосив Байден.

Він сказав, що Росія досі тримає в оточенні України понад 150 тисяч військових.

"Російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи", - заявив Байден.

Також президент США підкреслив, що Росія перемістила сили ближче до українсько-російського кордону.

Крім того, за його словами, кораблі Військово-морського флоту РФ маневрують у водах Чорного моря на півдні України, у тому числі десантні кораблі, ракетні крейсери і підводні човни.

"Росія перемістила запаси крові і медичне устаткування на позиції на кордоні. Вам не потрібна кров, якщо ви не плануєте розпочати війну", - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Після цього Путін підписав з ватажками "Л/ДНР" "договір про дружбу і співпрацю з Росією".