Також Байден прокоментував інцидент з китайським шпигунським аеростатом.

Президент США Джо Байден прокоментував контакти з Китаєм і заявив, що хотів би у кілька найближчих місяців провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Сподіваюсь, що протягом наступних кількох місяців я знову зустрінуся з Сі", – висловив думку Байден, пише повідомляє Bloomberg. Коментуючи інциденти із китайським аеростатом, американський президент припустив, що Сі Цзіньпін міг не знати усіх деталей.

"Я не думаю, що керівництво знало, де він перебував і що відбувалося", – додав він.

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Китай і США

4 червня на саміті в Сінгапурі китайський міністр оборони Лі Шанфу уникнув переговорів з американським колегою Ллойдом Остіном, але під час виступу заявив, що Китай націлений на діалог зі США. Він заявив тоді, що конфлікт між двома країнами став би катастрофою для світу.

А 10 червня стало відомо, що держсекретар Ентоні Блінкен поїде в КНР для зустрічі з керівництвом країни з метою усунення непорозумінь у відносинах двох держав. Насправді цей візит мав відбутися ще в лютому, але був скасований через скандал з китайським шпигунським аеростатом.

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