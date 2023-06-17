Президент США підкреслив, що Україна може вступити в НАТО, але не автоматично.

Президент США Джо Байден заявив, що він не спрощуватиме шлях для членства України в Північноатлантичному альянсі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи спростить він бар'єри для вступу України до НАТО, він категорично відповів "ні", пише CNN.

"Ні. Тому що вони повинні відповідати тим же стандартам. Так що я не збираюся спрощувати", - сказав Байден.

Президент США додав, що Україна може стати членом НАТО, але це не повинно відбутися "автоматично", так як є низка питань, на які необхідно мати відповіді.

"Я думаю, що вони зробили все, що пов'язано з демонстрацією здатності до військової координації, але є ціла низка питань. Чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО? Я думаю, що це станеться. Я думаю, що це можливо. Але це не автоматично", - сказав Байден.

Президент США також назвав заяву президента Росії Володимира Путіна про прибуття першої тактичної ядерної зброї до Білорусі "абсолютно безвідповідальною".

Шлях України до НАТО - новини

Як зазначає CNN, США та інші члени НАТО ведуть переговори про те, як і коли Україна може приєднатися. Раніше CNN із посиланням на джерело повідомило, що Байден не проти усунути одну з перешкод для вступу України в НАТО і відмовитися від плану дій щодо членства (ПДЧ) для України, який був описаний в Угоді 2008 року як "наступний крок для України... на їх прямому шляху до членства".

ПДЧ являє собою низку військових і демократичних реформ, які країна-заявник повинна провести перед вступом. ПДЧ, що характеризується як "програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити в Північноатлантичний союз", є процесом, який інші країни повинні були зробити для вступу в НАТО. Його скасування буде являти собою невеликий крок до полегшення вступу України в оборонний альянс.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Washington Post, США в попередньому порядку підтримують план, який усуне бар'єри на шляху вступу України в НАТО, не встановлюючи терміни для її вступу. У США сподіваються, що це допоможе подолати розбіжності між країнами-членами Альянсу з приводу приєднання Києва.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам схвалити приєднання України до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства.

Як писало видання Politico, серед членів НАТО зростає підтримка приєднання України до Альянсу за спрощеним шляхом - без ПДЧ. Однак є камені спотикання - деякі європейці побоюються, що зняття бар'єру ПДЧ ще більше розлютить Росію, що потенційно призведе до ескалації війни і ускладнить відновлення зв'язків з Москвою після війни.

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