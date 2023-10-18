Президент висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в лікарні Сектора Гази.

Саміт за участю президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і арабських лідерів в Йорданії скасовано.

Зустріч мала відбутися сьогодні, 18 жовтня, в місті Амман. Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді оголосив про скасування саміту, сказавши, що "марно говорити про що-небудь, крім припинення війни", пише Sky News.

Пізніше в Білому домі заявили, що Байден скасовує візит до Йорданії. "Після консультацій з королем Йорданії Абдаллою II і в світлі днів жалоби, оголошених президентом Палестинської автономії Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії і заплановану зустріч з цими двома лідерами і президентом Єгипту Сісі", - повідомив його прес-секретар.

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Також у заяві йдеться, що американський президент висловив найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті вибуху в лікарні в Газі і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Незабаром стало відомо, що президентський літак Air Force One злетів і прямує в Тель-Авів, де у Байдена запланована зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Що відомо про Саміт в Йорданії

Раніше повідомлялося, що в Аммані 18 жовтня зберуться лідери Сполучених Штатів, Єгипту і Палестини, щоб обговорити те, що відбувається в Секторі Гази.

Вчора ввечері ХАМАС звинуватив Ізраїль в ударі по лікарні, в якій знаходилася велика кількість людей. Після цього президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував зустріч з Байденом.

Ізраїль заявляє, що удар був нанесений бойовиками в результаті невдалого запуску.

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