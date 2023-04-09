Говорячи про вторгнення РФ в Україну у 2022 році, Ференц сказав, що "його серце розбите".

У віці 103 років помер відомий американський юрист Бен Ференц. Він був останнім обвинувачем Нюрнберзького процесу, що дожив до цього часу.

Як пише NBC, про смерть Ференца повідомив його син. Юрист був відповідальним за обвинувальні вироки щодо 22 командирів нацистських батальйонів смерті. На той час йому було 27 років.

Видання зазначає, що згодом Ференц "відіграв вирішальну роль у забезпеченні компенсацій тим, хто пережив Голокост, і створенні Міжнародного кримінального суду в Гаазі".

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"Невтомний борець за права людини, він також написав дев’ять книг і десятки статей, виголосив незліченну кількість промов і мандрував світом у свої 90 років, поширюючи свій девіз "закон, а не війна", – пише видання.

Що Ференц говорив про війну РФ проти України

Останній прокурор Нюрнберзького процесу висловлювався і про російське вторгнення в Україну. В квітні 2022 року Ференц висловив упевненість, що російського диктатора Володимира Путіна можуть притягнути до відповідальності за вторгнення і злочини російських окупантів, скоєні на території України.

"Звісно, він може бути притягнутий до відповідальності. Не існує аргументів, якими можна виправдати вбивство дітей, їх батьків. Ми знаємо, що злочини проти людяності були покарані не тільки в Нюрнберзі, але і після нього, в багатьох юрисдикціях. Є факт агресії – вторгнення в Україну можна класифікувати як явний факт агресії, – а вбивство завжди було злочином проти людяності", – заявив він тоді.

Ференц також закликав припинити війну в Україні. Він заявив, що "його серце розбите".

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