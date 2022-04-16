102-річний ветеран правосуддя впевнений, що відповідальному за злочини Росії в Україні буде непросто покинути залу суду.

Володимира Путіна можуть притягнути до відповідальності за вторгнення Росії в Україну і злочини російських окупантів.

Про це розповів американський юрист Бенджамін Ференц - останній живий прокурор Нюрнберзького процесу - в інтерв'ю ведучій CNN Крістіан Аманпур.

"Звісно, він може бути притягнутий до відповідальності. Не існує аргументів, якими можна виправдати вбивство дітей, їх батьків. Ми знаємо, що злочини проти людяності були покарані не тільки в Нюрнберзі, але і після нього, в багатьох юрисдикціях. Є факт агресії - вторгнення в Україну можна класифікувати як явний факт агресії, - а вбивство завжди було злочином проти людяності. Тому немає жодних складнощів у визначенні цих злочинів, відповідального за які може бути притягнуто до відповідальності, і Путіну, якщо він та людина, яка стоїть за всім цим, напевно буде непросто покинути зал суду", - зазначив Ференц.

Відповідаючи на запитання про те, в якому залі суду може проводитися таке слухання, прокурор підкреслив, що у світі вистачає моделей судів, проте важче змусити потенційного злочинця визнати юрисдикцію суду.

"Ми встановили модель для існуючих судів. На жаль, не кожна нація готова взяти на себе зобов'язання не вбивати людей, яких вони вважають своїми ворогами. Так що в нас достатньо моделей і вистачає різних судів. У нас є злочини в Югославії, інших місцях, тому не бракує власне моделей суду і того, де їх проводити. Складність полягає в тому, щоб змусити визнати юрисдикцію суду. Злочинці ніколи не хочуть йти під суд, тому суспільство повинно або посадити їх у в'язницю, або віддати під суд, або відсторонити від посади. Вони не можуть безкарно діяти в тому ж дусі, щоб люди з адміністрації наказували своїм військам виходити і вбивати людей, яких вони навіть не знають, за злочини, які вони навіть не можуть описати - і вбивати сотнями і тисячами", - сказав Бен Ференц.

Він також закликав припинити військові дії в Україні та зайнятися пошуком мирного рішення:

"Моє серце розбито. Все своє життя після Голокосту я намагався створити мир і гармонію в усьому світі для всіх людей, незалежно від їх раси або віросповідання. І ми досягли певного прогресу в цьому напрямку, створивши нові міжнародні кримінальні суди, викладаючи гуманітарне право в університетах. Але тепер ми бачимо, що те, що відбувається дуже схоже на те, що вже було: обстрілюються діти, вибухають будинки. Мені боляче бачити, що ми так мало винесли з Голокосту... і я сподіваюся, що ми скоро схаменемося. Я закликаю всі війська, які беруть участь у цих боях, негайно припинити вогонь і використовувати цей час затишшя... пообіцяти проведення конференції всіх провідних країн в найближчими тижнями, щоб знайти мирне рішення - як це і малося на увазі при написанні Статуту ООН".

Ференц процитував американського генерала Дуайта Ейзенхауера.

"Коли він залишив посаду президента США, він сказав: "Ми більше не можемо покладатися на силу. Якщо цивілізація хоче вижити, вона повинна звернутися до верховенства закону". Ці слова були моїм дороговказним маяком. Мудрістю, яку він передав решті світу, на жаль, сьогодні нехтують", - сказав юрист.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бенджамін Ференц розповів, що Путін може бути засуджений за злочини проти людства, які здійснюють військові РФ в Україні за його наказом, і ув'язнений, як лідер боснійських сербів Радован Караджич, засуджений за геноцид.

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