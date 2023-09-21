Зеленський на засіданні Радбезу ООН виступив за позбавлення Росії права вето.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скептично оцінила ідею президента України Володимира Зеленського відкликати в Росії право вето в Радбезі ООН, повідомляє видання Меrkur.

Водночас Бербок розкритикувала Росію за зловживання правом вето у зв’язку з жорстокою війною в Україні.

"Ось чому реформа важлива як ніколи. Але потрібно бути реалістом: це станеться не завтра", - сказала вона.

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Водночас Бербок дала зрозуміти, що Німеччина продовжує прагнути постійного місця в Раді Безпеки ООН. "Ми також можемо уявити себе постійним членом", - сказала вона. Про підтримку цієї ідеї також висловлювався і президент Зеленський.

Наразі до складу Радбезу ООН з правом вето на всі рішення входять США, Китай, Росія, Велика Британія та Франція.

Зеленський на засіданні Радбезу ООН заявив, що організація потребує реформи

Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН заявив, що ООН нездатна протистояти російській агресії і саме право вето Росії загнало ООН у глухий кут.

Він зазначив, що ключовою реформою ООН має стати застосування право вето, адже "вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною".

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