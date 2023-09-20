Зеленський розповів про два кроки, які мають бути зроблені для реформи ООН.

Організація об’єднаних націй нездатна зупинити російську агресію і потребує реформи, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Основні заяви з виступу президента приводить його тг-канал.

"Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй… Але це не лише російська агресія проти України. Держава-терорист має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн. І я вдячний усім у світі, хто визнав агресію Росії порушенням Статуту ООН", - наголосив президент.

Він зазначив, що всім зрозуміло, що саме робить ООН недієздатною.

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"У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що Україна має пропозиції щодо подолання цієї проблеми. Як сказав український президент, ключовою реформою ООН має стати застосування право вето, адже "вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною".

Він розповів про два кроки, які мають бути зроблені для реформи ООН.

Зокрема, перший необхідний крок – це надання Генеральній асамблеї ООН реальної можливості долати вето. За словами президента, за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами.

Крім того, Зеленський наголосив, що Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.

"Я вітаю пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Раді Безпеки. Коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність", - наголосив президент.

Генасамблея ООН – останні новини

Як писав УНІАН, вчора в ООН стартувала щорічна сесія Генеральної асамблеї ООН. Серед перших на ній виступив президент США Джо Байден. У своїй промові він назвав низку причин, чому світ має підтримати Україну у її обороні від російської агресії, а не змушувати до поступок.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський теж виголосив промову з головної трибуни світу і окреслив український погляд на те, як має виглядати справедливий мир.

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