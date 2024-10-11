У Москві не приховують, що прагнуть таким чином обійти західні санкції.

Росія прагне створити нову систему міжнародних банківських платежів на базі блоку БРІКС, щоб обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій Москва перебуває під санкціями. Про це пише Bloomberg, аналізуючи комплекс пропозицій, підготовлених Міністерством фінансів Росії та Банком Росії.

План зокрема передбачає розвиток мережі комерційних банків, які можуть проводити такі операції в місцевих валютах, а також встановлення прямих зв’язків між центральними банками. Крім того пропонується створити центри взаємної торгівлі такими товарами, як нафта, природний газ, зерно та золото.

"Мультивалютна система" повинна буде "відгородити своїх учасників від будь-якого зовнішнього тиску, такого як екстериторіальні санкції", — йдеться у звіті Мінфіну РФ, в якому також стверджується, що інтереси США "не завжди збігаються з інтересами інших учасників" глобальної фінансової системи.

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Як зазначає Bloomberg, інші країни БРІКС, які не стикаються з такими ж ускладненнями у міжнародній торгівлі, як обкладена санкціями Росія, продовжують надавати пріоритет доступу до фінансової системи, заснованої на доларах.

Звіт був опублікований, коли Путін готується прийняти лідерів на щорічний саміт БРІКС, який відбудеться в Казані 22-24 жовтня.

Росія і БРІКС: останні новини

Як писав УНІАН, група БРІКС, до складу якої початково входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, розширилася в січні за рахунок Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ефіопії та Єгипту. Протягом останніх місяців ще кілька країн подали свої заявки на вступ до БРІКС – Куба, Азербайджан, Туреччина, Малайзія.

Це досить тенденційне розширення блоку із відверто антизахідною повісткою бентежить власне сам Захід. Хоча в НАТО з недовірою ставляться до можливості перетворення БРІКС на повноцінний військовий альянс, однак стратегічна співпраця між Росією, Китаєм та іншими учасниками блоку може мати довгострокові наслідки для глобальної безпеки.

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