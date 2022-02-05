На борту крейсера перебував кореспондент російського пропагандистського ресурсу "Звезда".

Ірландські Військово-повітряні сили показали російський крейсер "Маршал Устинов" під прицілом. Цьому передувало повідомлення телеканалу МО РФ "Звезда" про маневри російського флоту в Атлантичному океані.

На це звернув увагу засновник проекту InformNapalm Роман Бурко.

4 лютого пропагандистський телеканал "Звезда" опублікував репортаж свого кореспондента з борту цього самого крейсера "Маршал Устинов" про "навчання" російських ВМС у північно-східній частині Атлантичного океану.

Під час навчань літаки "противника" атакували крейсер одразу з обох боків, пише російський кореспондент.

За три години після публікації на сторінці Ірландського авіаційного корпусу в Twitter поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі "Маршала Устинова", зауважив Бурко.

Росія помітно збільшила кількість військових навчань у морі й на суходолі на тлі занепокоєння світової спільноти щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

За даними розвідок, навколо України наразі сконцентровано понад 100 тисяч військ.

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