Їх везуть по сушею. Процес перекидання потрапив на відео, яке було викладено у ТікТок.

Росія перекидає з Балтійського моря на південь, ближче до Азовського моря, швидкохідні патрульні катери на додаток до десантних кораблів Північного та Балтійського флотів, які перебувають у Середземному морі.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

За даними ЗМІ, група російських великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів увійшла до Середземного моря, де 24 січня розпочалися військові навчання НАТО Neptune Strike 2022. Росіяни заявили, що їхні кораблі також збираються брати участь у навчаннях в акваторії Середземного моря.

На думку експертів, частина цих десантних кораблів може також вирушити до берегів анексованого Криму. Це стане ясно, якщо російське угруповання пройде через Босфорську протоку.

Крім того, Росія перекидає з Балтійського моря і швидкохідні патрульні катери проекту 03160 "Раптор". Їх везуть по сушею. Процес перекидання потрапив на відео, яке було викладено у ТікТок.

3-8 лютого Росія планувала провести навчання військово-морського флоту в міжнародних водах у межах ірландської економічної зони, однак у Дубліні це рішення розкритикували. Згодом росіяни перенесли навчання за межі виключної економічної зони Ірландії.

Дослідник та експерт із російських військово-морських сил Ейч Ай Саттон (HI Sutton), засновник сайту "Таємні береги" та автор книг про російський флот, сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", що переміщення російського флоту відбуваються "у великій кількості". На його думку, усі переміщення "треба розглядати у контексті України, хоча і не 100% цих переміщень можуть бути викликані ситуацією навколо неї".

"Низка кораблів рухається з Балтійського моря до Середземного і, можливо, потім до Чорного моря. Це десантні кораблі, які можуть використовуватись як безпосередньо для десантування, так і для інших військових дій, особливо в Азовському морі. Є також кораблі Тихоокеанського флоту, я б сказав, ескадра, яка заходить із Червоного моря до Середземного і включає крейсер. Крейсер та інші кораблі є в Росії також у Північному морі та Північній Атлантиці. Врешті-решт, Росія перевозить катери по суші з Балтики та з Каспію до Азовського моря. Таким чином вони зміцнили свою військово-морську присутність і на місцевому рівні. Це чотири основні напрямки", - заявив експерт.

Саттон не виключає, що частина великих десантних кораблів може залишитися в Середземному морі або Атлантиці, звідти вони зможуть "непрямо підтримувати дії в Криму, сковуючи сили НАТО". Деякі з цих кораблів "корисні лише у тому випадку, якщо вони вирушають у Чорне море".

Раніше Російська Федерація оголосила про завершення військових навчань в акваторії Чорного моря. Понад 20 бойових кораблів різного класу Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз.

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