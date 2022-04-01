США вимагають від росіян демонстрації серйозної деескалації в Україні.

Президент США Джо Байден не планує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявила в четвер директор Білого дому зі зв'язків з громадськістю Кейт Бедінгфілд в ефірі CNN.

За її словами, будь-яка розмова потребує "серйозної деескалації" з боку РФ в Україні і встановить високу планку для відновлення відносин між двома лідерами.

"В даний час немає. Нам було цілком очевидно, що будь-яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян реальної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили", - сказала Бедінгфілд.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден бачить ознаки того, що російський глава Володимир Путін міг самоізолюватися.

"Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив або посадив під домашній арешт деяких своїх радників", - розповів американський глава.

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