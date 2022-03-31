Президент США Джо Байден бачить ознаки того, що російський глава Володимир Путін міг самоізолюватися.
Про це Байден сказав, відповідаючи на запитання журналістів у прямому ефірі в Білому домі.
"Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив або посадив під домашній арешт деяких своїх радників", - відповів американський глава.
Після цього Байден додав, що не хотів би надавати цьому надто великого значення, оскільки у Білого дому поки немає "вагомих доказів".
Також він зазначив, що не бачить доказів виведення Путіним військ з України.
"Я налаштований трохи скептично – це відкрите питання, чи справді він відступає", - підсумував Байден.
Що передувало
Американська та британська розвідки заявляли, що Путіна могли навмисне дезінформувати ходом бойових дій в Україні, не розповідаючи про справжні втрати ЗС РФ і наслідки західних санкцій.
У США додали, що за це могли відповідати його найближчі радники.
Пентагон в останній заяві допустив, що через це між Путіним і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу могли погіршитися відносини.