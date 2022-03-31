Водночас американський глава зауважив, що "вагомих доказів" цьому Білий дім не має.

Президент США Джо Байден бачить ознаки того, що російський глава Володимир Путін міг самоізолюватися.

Про це Байден сказав, відповідаючи на запитання журналістів у прямому ефірі в Білому домі.

"Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив або посадив під домашній арешт деяких своїх радників", - відповів американський глава.

Після цього Байден додав, що не хотів би надавати цьому надто великого значення, оскільки у Білого дому поки немає "вагомих доказів".

Також він зазначив, що не бачить доказів виведення Путіним військ з України.

"Я налаштований трохи скептично – це відкрите питання, чи справді він відступає", - підсумував Байден.

Що передувало

Американська та британська розвідки заявляли, що Путіна могли навмисне дезінформувати ходом бойових дій в Україні, не розповідаючи про справжні втрати ЗС РФ і наслідки західних санкцій.

У США додали, що за це могли відповідати його найближчі радники.

Пентагон в останній заяві допустив, що через це між Путіним і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу могли погіршитися відносини.

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