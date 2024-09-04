Адміністрація Байдена готова офіційно звинуватити Росію в проведенні кампанії з впливу на президентські вибори в США, які відбудуться до кінця 2024 року.
Кремлю, за даними CNN, підконтрольні деякі ЗМІ та різні онлайн-платформи, які використовуються росіянами для поширення дезінформації, спрямованої на американських виборців.
США, як заявляють на сайті телеканалу, змушені вжити низку кроків, які будуть спрямовані на протидію зусиллям Кремля.
Російська державна медіа-мережа RT (Russia Today) стане основним об'єктом обвинувачення США. Ця компанія вважається ключовою частиною пропагандистської кампанії Кремля, керуючи телевізійними платформами в усьому світі, включно з RT America.
Міністерство юстиції раніше змусило цей ресурс зареєструватися як іногента, після того, як розвідслужби США дійшли висновку, що з його допомогою росіяни втручалися у вибори 2016 року. А в липні 2024 року Мін'юст звинуватив співробітника RT у причетності до схеми з використанням 1000 акаунтів у соцмережах для поширення дезінформації про війну в Україні, видаючи це за думки американських громадян. Очікувані заяви Білого Дому стануть другою великою спробою адміністрації Байдена послабити вплив Russia Today в Америці протягом останніх місяців.
Ще однією компанією РФ, яку звинуватять у втручанні у вибори, як заявляє CNN, є "Агенство соціальної інженерії".
Офіційне звинувачення Росії у втручанні у вибори США є, за даними телеканалу, значною публічною відповіддю з боку Білого Дому. Як і звинувачення Ірану в хакерських атаках, націлених на президента США Джо Байдена, кандидата в президенти Дональда Трампа та віцепрезидента Камалу Гарріс.
Вибори у США - останні новини
Президент України Володимир Зеленський раніше вже заявляв, що Україна чекатиме виборів у США, щоб розуміти, чи зможе наша країна і далі продовжувати бойові дії.
У нього була лише одна розмова з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, у якій він почув про підтримку України і прагнення зупинити війну, без будь-яких деталей "якою ціною" це станеться.