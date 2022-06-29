За словами Олександра Мусієнка, Росія максимально відводить від себе удар на бік Білорусі.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Білорусь потрапила у пастку, з якої дуже важко вибратись поки існує злочинний путінський режим.

Таку думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ось ці заяви Лукашенко, що він хоче ядерну зброю, додаткові "Іскандери" з ядерними боєголовками. Звичайно, Путін дасть, дасть все дуже швидко, тому що це відводить удар безпосередньо від Росії. Путін відводить максимально від себе удар на бік Білорусі. Тому що якщо на території Білорусі, в порушення домовленостей договору про нерозповсюдження ядерної зброї, з’являється ядерна зброя. Відповідно НАТО має реагувати як? Розміщувати системи протиракетної оборони в Польщі, країнах Балтії. І, можливо, потенційно Польща буде наполягати, щоб тактична ядерна зброя США була у Польщі. І удар потенційний – це Білорусь. І це вже не Росія. Путіну це вигідно, а Лукашенко з цим погоджується, тому що він у пастці і в абсолютній залежності від Росії", - пояснив свою думку експерт.

Крім того, експерт вважає, що наразі шанси того, що Білорусь вступить у повноцінну війну проти України, невеликі.

"Тому що, у березні-квітні ризик вступу білоруських військ у повномасштабну війну проти України був набагато більшим. І він виглядав би логічнішим. Тоді вони були б підсилені російськими військами, які стояли в Київській області", - підкреслив Мусієнко.

Військовий експерт додав, що, на його погляд, зараз на Білоруському напрямку відбувається наступне:

"По-перше, присутні не більше 5 тисяч військовослужбовців регулярних сил армії Білорусі. По-друге, відбуваються маневри, на сьогодні, у двох місцях, зокрема, під Гомелем із залученням військовозобов’язаних і резервістів. Спочатку, десь два тижні тому, вони залучали 430 осіб, зараз вони залучили ще. Будуть відбуватися маневри до середини липня щонайменше і продовжені маневри будуть, мабуть, аж до осені".

Він зауважив, що в Білорусі відбувається ряд постійних військових навчань і вони аж від квітня місяця тривають поетапно.

"Тому різні маневри будуть продовжуватись. Вони (Білорусь - УНІАН) намагаються проводити розвідку українських позицій, які перебувають на Волинському і Поліському напрямках, проводити маневри. Але на сьогоднішній день не видно створеного ударного угруповання білоруських військ, які були б здатні чогось досягти в наступальних діях проти України. А якщо зважаться тими силами, які є, це, мабуть, буде найбезглуздіший крок, тому що вони (Білорусь - УНІАН) не матимуть жодного успіху", - зазначив Мусієнко.

Як повідомляв УНІАН, у період з 28 червня по 16 липня у Гомельській області Білорусь планує проведення військових зборів з військовозобов’язаними. У Генштабі не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки.

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