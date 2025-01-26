Через це спільну заяву так і не випустили.

Угорська сторона заблокувала заяву країн Європейського союзу про невизнання президентських виборів у Білорусі.

Як пише Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела у Брюсселі, саме через це висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос були змушені оприлюднити заяву від свого імені.

У заяві йдеться, що у виборчий процес у Білорусі був позбавлений будь-якої легітимності через безпрецедентні репресії проти прав людини, а також обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ:

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"Демократія вимагає вільних, чесних і прозорих виборів, що відбуваються в суспільстві, де переважають права людини, без обмежень свободи зібрань і слова, і де можуть вільно працювати плюралістичні ЗМІ. У Білорусі це не так".

Вибори у Білорусі

Як відомо, сьогодні у країні мали пройти сьомі президентські вибори. Згідно з даними "екзит-полів", самопроголошений президент Білорусі Лукашенко нібито набрав 87,6% голосів виборців.

Він вже заявив, що йому "абсолютно фіолетово" на визнання цих виборів іншими країнами.

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