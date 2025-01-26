Олександру Лукашенку "намалювали" перемогу з результатом, неможливим на демократичних виборах.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на чергових президентських виборах, які відбулися сьогодні. Такі результати нібито показав екзит-пол, повідомляє державне інформагентство БелТА.

Зокрема стверджується, що диктатор, який керує країною вже понад 30 років, нібито набрав 87,6% голосів. Принаймні, такі результати показав екзит-пол, дані якого вже озвучили на державному телебаченні Білорусі.

Інші кандидати набрали мізер, але серед них теж виявився свій "лідер":

Відео дня

проти всіх - 5,1%;

Сергій Сиранков, лідер провладної Компартії Білорусі - 2,7%;

Олег Гайдукевич, кар'єрний чиновник - 1,8%,

Анна Канопацька, кишенькова "опозиціонерка" - 1,6%;

Олександр Хижняк, голова провладної Партії праці та справедливості - 1,2%.

Вибори президента Білорусі

Як писав УНІАН, на відміну від виборів 2020 року, коли у Лукашенка був реальний суперник в особі Світлани Тихановської, цього разу білоруський диктатор вирішив не ризикувати і допустив до участі у виборах виключно лояльних і слухняних кандидатів. Загалом їх було чотири, не рахуючи самого Лукашенка.

Крім того, напередодні дня голосування в Білорусі істотно обмежили роботу інтернету, мабуть, також пам'ятаючи досвід 2020 року, коли вуличні протести координувалися через Телеграм та інші соцмережі.

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