Білорусь не буде публічно повідомляти про заліт російських і українських безпілотників на свою територію. Розбиратися із сусідами Мінськ має намір "на рівні фахівців". Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з громадянами.
Диктатор зазначив, що Україна і Росія виробляють мільйони безпілотників, які використовуються у війні, а "керувати ними ще не вміють".
"Тому часто ці безпілотники, які запускаються за Київ і далі, в західну Україну з боку Росії, - проти них ще системи електронної боротьби працюють, збивають їх зі шляху. І вони то вліво, то вправо залітають, втрачають орієнтацію", - каже Лукашенко.
За його словами, кілька таких випадків було з обох сторін, і коли в Мінську "жорстко критикували українців", у відповідь українська сторона нібито дорікнула Мінську, мовляв, чому той не критикує Москву за аналогічні події з російськими дронамі.
"Добре, тоді Соломонове рішення. Ми в засобах масової інформації не будемо ні одну сторону критикувати, ні іншу, і обурюватися не будемо. А будемо розбиратися на рівні фахівців", - заявив диктатор.
Водночас Лукашенко запевнив, що білоруська ППО збиває багато безпілотників, не розбираючись, українські вони, чи російські.
Інші заяви Лукашенка
Як писав УНІАН, сьогодні Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти у відновленні України після війни. Також він висловив готовність захистити Україну від нападу з боку Польщі.
Наприкінці вересня Лукашенко заявив, що Білорусі треба готуватися до війни, хоча поки що він не бачить жодних ознак збройного нападу.