Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова допомогти в післявоєнному відновленні України.
Як пише Белта,. Лукашенко знову почав розповідати, що Київ контролюється Сполученими Штатами Америки, а українська влада їде до Вашингтона, а не в Мінськ і Москву, "щоб домовитися". Він запевняє, що американці не допомагатимуть українцям:
"Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться - скажуть: "Володя, ти хто такий? Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів".
Також Лукашенко заявив, що Польща нібито хоче "прихопити західну Білорусь і західну Україну", щоб "там панувати". "Для нас це неприйнятно. Якщо тільки поляки влізуть в Україну і спробують захід відтяпати, ми будемо українців підтримувати. Тому що ми розуміємо, що наступними будемо ми", - додав він.
Роль Білорусі у війні
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Білорусь стала плацдармом для російської загарбницької армії. Саме з її території окупанти заходили на територію України.
Також Путін та Лукашенко оголошували про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Крім того, там проходять навчання солдати армії РФ.