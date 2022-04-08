ЗМІ дізналися ім'я одного з ймовірних загиблих.

У Гомельській області Білорусі загинули двоє офіцерів Комітету держбезпеки. Вони підірвалися на російській протитанковій міні.

Про це пише "Наша Ніва" з посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, це сталося на території табору, розбитого російськими окупантами неподалік від кордону України. Інформацію про інцидент держструктури республіки не афішують.

"Російське формування отаборилося в лісі в Гомельській області, в районі Поліського екологічного заповідника. Все робили по військовій науці: окопалися, замінували підходи з декількох сторін, стали табором. Вони не знали, де вони знаходяться. Могли думати, що в Україні. Через якийсь час отримали наказ рухатися на південь. Кинули позиції, навіть забули кілька коробок з боєприпасами", - розповів співрозмовник видання.

Повідомляється, що на сліди табору натрапив лісник при обході, помітивши коробки з боєприпасами, і повідомив, "куди треба". Місце знахідки повезли показати співробітникам КДБ, які й підірвалися, ймовірно, наїхавши на неї. В результаті силовики загинули, про долю лісників не повідомляється.

За інформацією журналістів, один із загиблих - це 35-річний підполковник КДБ Андрій Реуцький.

Днями журналісти "Радіо Свобода" писали про похоронну процесію, яка вийшла з двору районного відділу КДБ у Мозирі. За непідтвердженою інформацією, ховати там могли одного із загиблих КДБшників.

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