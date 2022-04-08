Пропозицію Лаврова Подоляк назвав дивною.

В Офісі президента України вважають дивною пропозицію глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова зробити Білорусь одним з "гарантів" безпеки України.

Про це заявив радник глави ОП, учасник переговорної групи з РФ Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна". Зокрема, він нагадав про роль Білорусі у війні РФ проти України.

"У переговорному процесі беруть участь дві сторони. Кожен має право на свої питальні позиції. Білорусь запропонована тільки російською стороною до обговорення. Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі в російській агресії. Тим не менш, у РФ і Білорусі союзницькі відносини і саме тому Росія шляхом союзника намагається хоч якісь додаткові умови виставити і посилити свої позиції", - заявив Подоляк.

Раніше сьогодні Лавров заявив, що Білорусь повинна увійти до числа країн-гарантів України в потенційній мирній угоді з РФ.

Нагадаємо, 7 квітня самопроголошений Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переговори між Росією та Україною не можуть проходити без участі РБ. Судячи з усього, це була підготовка до заяви Лаврова. Нібито Білорусь хоче брати участь в укладенні угоди між РФ і Україною, а Росія у відповідь бажає включити її в цю саму угоду.