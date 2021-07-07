Зараз Павло Рабешко перебуває на зв'язку з українськими дипломатами.

Білоруські силовики відпустили затриманого кілька діб тому громадянина України Павла Рабешка.

Про це в середу, 7 липня, в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією Посольства України в Білорусі, український громадянин Павло Рабешко 3 липня був затриманий білоруськими правоохоронцями, наступного дня його було звільнено", - зазначив Ніколенко.

За його словами, зараз Рабешко перебуває на зв'язку з українськими дипломатами.

У Білорусі затримали українця Рабешка: що відомо

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 3 липня за місцем проживання у Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко.

"За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому, за інформацією, брали участь п'ятеро співробітників міліції. Був вилучений телефон, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало приводом для приїзду співробітників - поки невідомо. За попередньою інформацією, його відвезли в Пінське КДБ", - повідомляли правозахисники.

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Автор: Антоніна Доломанжи