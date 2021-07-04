У чоловіка вилучили мобільний телефон.

У Білорусі затримали громадянина України, який має посвідку на проживання в країні.

Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру "Весна".

Затримання відбулося 3 липня в місті Столін (Брестська область). У 24-річного Павла Рабешка є посвідка на проживання в Білорусі.

За даними правозахисників, в обшуку за місцем його проживання взяли участь п'ять співробітників міліції. У чоловіка вилучили телефон, а його самого відвезли в невідомому напрямку.

Що стало приводом для приїзду співробітників - невідомо. За попередніми даними, українця відвезли в Пінське КДБ.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська