Вони закликали покласти край інституційній дискримінації ЛГБТК+.

Римо-католицька церква в Німеччині зіткнулася з новими закликами до захисту прав ЛГБТК+ та припинення дискримінації квір-людей (таких, що не є гетеросексуальними або цисгендерними).

Відповідну кампанію розпочали в Instagram.

Близько 125 осіб, у тому числі колишні і нинішні священники, вчителі, церковні адміністратори та волонтери, зізналися, що вони є належними до ЛГБТК+.

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"Ми ідентифікуємо себе як лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів, квір та небінарних людей", - йдеться в заяві.

Члени церковної громади опублікували у соціальних мережах сім вимог, а саме:

можливість для ЛГБТК+ відкрито жити та працювати у церкві без страху;

доступ ЛГБТК+ до всіх сфер діяльності та занять у церкві без дискримінації;

зміни церковних правил працевлаштування, спрямовані на те, аби приналежність до ЛГБТК не могла бути приводом для звільнення;

наклепні та застарілі заяви церковної доктрини про сексуальність і гендер повинні бути переглянуті;

церква не має відмовляти у Божому благословенні та доступі до обрядів ЛГБТК+ особам та парам;

церква має твердо протистояти всім формам дискримінації та просувати культуру різноманітності;

єпископи мають взяти на себе відповідальність від імені церкви за страждання, яких церква завдавала ЛГБТК+.

На підтримку маніфесту зі згаданими вимогами також запустили петицію.

Вони також запустили хештег #OutInChurch, аби привернути увагу до акції та закликати інших католиків до камінг-ауту.

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