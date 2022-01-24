Римо-католицька церква в Німеччині зіткнулася з новими закликами до захисту прав ЛГБТК+ та припинення дискримінації квір-людей (таких, що не є гетеросексуальними або цисгендерними).
Відповідну кампанію розпочали в Instagram.
Близько 125 осіб, у тому числі колишні і нинішні священники, вчителі, церковні адміністратори та волонтери, зізналися, що вони є належними до ЛГБТК+.
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"Ми ідентифікуємо себе як лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексуалів, квір та небінарних людей", - йдеться в заяві.
Члени церковної громади опублікували у соціальних мережах сім вимог, а саме:
- можливість для ЛГБТК+ відкрито жити та працювати у церкві без страху;
- доступ ЛГБТК+ до всіх сфер діяльності та занять у церкві без дискримінації;
- зміни церковних правил працевлаштування, спрямовані на те, аби приналежність до ЛГБТК не могла бути приводом для звільнення;
- наклепні та застарілі заяви церковної доктрини про сексуальність і гендер повинні бути переглянуті;
- церква не має відмовляти у Божому благословенні та доступі до обрядів ЛГБТК+ особам та парам;
- церква має твердо протистояти всім формам дискримінації та просувати культуру різноманітності;
- єпископи мають взяти на себе відповідальність від імені церкви за страждання, яких церква завдавала ЛГБТК+.
На підтримку маніфесту зі згаданими вимогами також запустили петицію.
Вони також запустили хештег #OutInChurch, аби привернути увагу до акції та закликати інших католиків до камінг-ауту.