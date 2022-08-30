Серед усіх громадян США 43% заявили, що громадянська війна хоч трохи ймовірна в найближчі 10 років.

Більш ніж дві п'ятих американців вважають, що громадянська війна хоча б якоюсь мірою ймовірна в найближчі 10 років.

Про це свідчать дані опитування YouGov і The Economist.

Так, 65% всіх респондентів заявили, що політичного насильства стало більше з початку 2021 року.

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Трохи менше, 62%, вважають, що політичного насильства стане ще більше в найближчі кілька років.

Учасників опитування також запитали: "Заглядаючи в найближчі 10 років, як ви думаєте, наскільки ймовірно, що в цій країні буде громадянська війна?"

Серед усіх громадян США 43% заявили, що громадянська війна хоч трохи ймовірна.

Серед демократів і незалежних виборців цей показник становив 40%. Але серед республіканців 54% заявили, що громадянська війна хоч трохи ймовірна.

Як зазначає The Guardian, більшість експертів вважають, що повномасштабний збройний конфлікт, подібний до американської громадянської війни 1861-1865 років, малоймовірний.

Але багато хто побоюється посилення політичного поділу і явного політичного насильства. Особливо у зв'язку з тим, що політики-республіканці, які підтримують брехню екс-президента Дональда Трампа про фальсифікації на виборах, балотуються в конгрес, в губернатори і на ключові посади на виборах в штатах.

Напередодні сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем передбачив "заворушення на вулицях" у випадку, якщо Дональду Трампу буде пред'явлено звинувачення в зберіганні їм секретних документів після того, як він покинув Білий дім. Раніше в цьому місяці документи були виявлені ФБР в будинку Трампа.

Через це сенатор зіткнувся з критикою. Колишня виконувачка обов'язків заступника генерального прокурора Мері МакКорд заявила, що подібні висловлювання "дійсно мобілізують людей і вони щось роблять".

"6 січня (день, коли в 2021 році прихильники президента-республіканця штурмували Капітолій – УНІАН) стало результатом такої ж тактики президента Трампа і його союзників", – вважає МакКорд.

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