Він назвав скупчення техніки на кордоні перед вторгненням "відмінною переговорною тактикою" російського диктатора.

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Україна повинна була укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб запобігти повномасштабній війні.

Про це він сказав в подкасті the Clay Travis&Buck Sexton Show.

Трамп заявив, що Україна могла "віддати" Крим або погодитися не вступати в НАТО.

"Вони могли б відмовитися від Криму. Вони могли б зробити щось з НАТО: "Добре, ми не збираємося вступати в НАТО", і у вас була б країна. Я вважаю, що Путін хотів укласти угоду", - сказав колишній президент США.

Він не вірить, що Путін "коли-небудь мав намір" почати війну з Україною, але тепер "швидше отримає всю країну, раз вже почав".

"Він захопить всю територію. І дуже, дуже сумно дивитися, що сталося з Україною", - сказав він.

Крім того, Трамп назвав направлення Путіним військових і техніки до кордонів України перед вторгненням "відмінною переговорною тактикою".

"І коли ви подивитеся на ці повністю згорілі будівлі, всі ці люди мертві. Ви втратили багато людей. Це угода, яку можна було врегулювати. І він перекинув 200 000 солдатів до кордону для переговорів, і він не зміг укласти угоду - і тепер я не впевнений, що ви зможете укласти угоду так легко", - зазначив він.

Раніше журналісти повідомляли, що Трамп має намір оголосити про початок кампанії по боротьбі за пост президента.

Вас також можуть зацікавити новини: