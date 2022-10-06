Більшість громадян США підтримують ідею надання військової допомоги Україні, незважаючи на погрози з боку Кремля.

Майже три чверті американців вважають, що США повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Reuters/Ipsos.

Згідно з результатами опитування, США повинні продовжувати передачу Україні систем озброєння і надавати іншу військову допомогу, незважаючи на побоювання щодо загострення конфлікту в разі, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності.

Відео дня

Онлайн-опитування 1005 американців показало, що 73% респондентів згодні з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на попередження Росії про те, що вона може використовувати свій ядерний арсенал. З цим погодилися і демократи, і республіканці, хоча серед прихильників Байдена таких людей виявилося більше – 81% в порівнянні з республіканцями.

66% респондентів заявили, що Вашингтон повинен продовжувати постачати зброю Україні, в порівнянні з 51%, які дали таку ж відповідь в аналогічному опитуванні, проведеному в серпні.

При цьому тільки 35% американців вважають, що проблеми України не є справою США і що їх країна не повинна втручатися. Число таких людей знизилося в порівнянні з 40% в серпні.

Допомога США Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена надала Україні з початку російського вторгнення допомогу в галузі безпеки на суму понад $16,8 млрд.

На цьому тижні Байден пообіцяв Україні новий пакет у розмірі $625 млн, включаючи додаткові мобільні ракетні установки, використовувані в недавньому українському контрнаступі.

У зв'язку з цим посол Росії в США заявив, що рішення Вашингтона направити більше військової допомоги Україні становить "безпосередню загрозу" інтересам Москви, продовжує кровопролиття і збільшує ризик військового зіткнення між Росією і Заходом.

Росія погрожує ядерною зброєю

Президент Росії Володимир Путін останнім часом недвозначно згадував про привид ядерного конфлікту на тлі успіхів України у війні проти російської армії, попередивши Захід, що він буде використовувати всі доступні засоби для захисту території Росії, включаючи українські території, анексовані Кремлем.

Західні аналітики вважають, що ядерний шантаж швидше за все свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: