Нову зброю у США купуватимуть як Україна, так і інші держави світу, у тому числі ті, які раніше орієнтувалися на російський ВПК.

У США вирішили інвестувати у виробництво боєприпасів, щоб забезпечити потреби України, а також підтримати свій військово-промисловий комплекс і економіку.

Про це розповів військовий експерт Іван Ступак в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, світ зрозумів, що традиційні війни можливі і в майбутньому, тому до них треба бути готовими й інвестувати в модернізацію існуючих і виробництво сучасних видів зброї.

"Для чого це робиться. Увесь цивілізований світ зрозумів, що така традиційна варварська війна в XXI столітті можлива. І можлива навіть в XXII столітті, тому до неї потрібно готуватися вже зараз. У заводи інвестується, в технології будуть продовжувати інвестувати. Питання ці пацифістські "мир у всьому світі, проти кого воювати, імперії зла немає..." Завжди може виникнути війна ось така варварська. Не така, як вони собі планували, коли летять безпілотники, тут хакери працюють, попиваючи виноградний смузі й атакуючи через інтернет теплоцентралі противника. Ось така війна вона можлива реально, і щоб захистити себе і своїх союзників, потрібно створити величезну кількість підприємств, які будуть займатися виробництвом сучасних видів озброєнь", - розповів Ступак.

Також він зазначив, що нову зброю у США купуватимуть як Україна, так і інші країни світу, у тому числі ті, які раніше орієнтувалися на російський військово-промисловий комплекс.

"Україна після війни буде масово купувати у Америки ці снаряди. Інші країни, які побачать ефективність американської зброї, теж виявлять бажання її купувати. Це стосується, наприклад, країн Південно-Східної Азії, які до останнього часу купували зброю російського виробництва. Тому що вона була набагато дешевшою за американську, і США часто блокували продажі через недотримання, наприклад, прав людини. А Росія на ці права закривала очі, продавала за кеш, безготівку, бартером... Але ця зброя російська неефективна. Один "Джавелін" набагато ефективніший, ніж найсучасніший російський танк. "Хаймарси" взагалі зробили собі рекламу, компанії Lockheed Martinу маркетинг можна навіть не вкладатися", - говорить Ступак.

Також він зазначив, що всі ці інвестиції – це в першу чергу інвестиції в свою економіку та виробництво.

"Гроші ввалюються в американський ВПК, створюються нові робочі місця, залучаються нові фахівці, з усього світу їх зараз будуть перекуповувати. Створюються всі умови, щоб працював і розвивався американський ВПК. В принципі, так само було й після Другої світової війни", - сказав Ступак.

Ленд-ліз для України

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2022 року набув чинності закон про ленд-ліз для України, прийнятий у США. Перша зброя по ленд-лізу прибуде в Україну в середині жовтня.

Закон про ленд-ліз розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю. Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси і продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою, тобто не чекаючи спеціального виділення коштів для цього Конгресом США.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

УНІАН уже розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали противникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

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