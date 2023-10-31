Ландсбергіс переконаний, що турне представників країн-союзниць України по США на підтримку військової допомоги Києву "може спрацювати досить добре".

Європейські політики мають намір здійснити турне по США, аби переконати американських політиків і громадськість у потребі зміцнити підтримку України. Це відповідь на заклики деяких законодавців-республіканців скоротити потік допомоги, військової техніки та коштів до Києва, пише Politico.

"Нам потрібно знайти способи достукатися до [громадськості] по обидва боки Атлантики. Не забувати, що є справжні виборці, які бачать свої проблеми певним чином. У нас є план поїздок в окремі штати, зустрічей (наприклад, з компаніями, які продають обладнання, яке фактично створює робочі місця в США). Більшість грошей, які були витрачені на Україну, насправді були витрачені в США", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Ландсбергіс переконаний, що таке турне представників країн-союзниць України "може спрацювати досить добре, якщо будуть залучені не лише американські політики, а й ті, хто залежить від цієї допомоги та від цього напряму зовнішньої політики".

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Перелік країн, що залучаться до ініціативи, невідомий. Утім Естонія підтвердила свою участь в цьому напрямку роботи.

"Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, спілкувався з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо весь час", – сказала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Військова допомога США Україні - це треба знати

Довкола допомоги Україні у Вашингтоні точаться дискусії. Президент США Джо Байден, чия адміністрація напередодні запросила 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам, у публічних повідомленнях щодо підтримки Києва почав робити акцент на тому, що значна частина витрат на Україну насправді залишається в Америці, створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

У Палаті представників, де більшість становлять республіканці, є опір наданню допомоги Україні. Новий спікер Палати представників, нижньої палати Конгресу США, Майк Джонсон наголосив на зміцнення кордону США з Мексикою та підтримці Ізраїлю у його війні проти ХАМАСу, але виключив з переліку пріоритетів допомогу Україні. Водночас в Сенаті точаться дебати щодо того, чи слід об’єднувати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет.

Раніше цього місяця Конгрес США скоротив витрати на Україну завдяки законопроекту про надзвичайні ситуації.

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