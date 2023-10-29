Допомога Ізраїлю це "нагальна і термінова потреба", каже спікер Джонсон.

Спікер Палати представників, нижньої палати Конгресу США, Майк Джонсон заявив, що законопроект про допомогу Ізраїлю може бути ухвалений цього тижня. Пропозиції адміністрації президента США Джо Байдена щодо спільного пакету, що включатиме допомогу Україні, буде проігноровано.

"Цього тижня ми внесемо в Палату представників окремий законопроект про фінансування Ізраїлю. Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба", – заявив Джонсон в ефірі Fox News, пише Bloomberg.

Він заявив, що законопроект, який стосується лише Ізраїлю, отримає підтримку двох партій і у Палаті представників, і у Сенаті США.

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"Ми не повинні більше витрачати час, і я думаю, що цього тижня ми передамо це у Палату представників", – сказав Джонсон.

Джонсон про допомогу Україні та Ізраїлю - останні заяви

20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів. Кошти мали піти на витрати для допомоги Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам. Найбільша частка фінансування, 61,4 мільярда доларів, мала піти саме для України.

Республіканець з Луїзіани Майк Джонсон, якого напередодні було обрано спікером Палати представників Конгресу США, заявляв, що Палата представників розгляне допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а не разом, як передбачав запит адміністрації Байдена.

Пізніше Джонсон заявляв, що республіканці в Палаті представників запропонують пакет для Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж просив адміністрація Байдена.

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